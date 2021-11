WM-Qualifikation : Argentinien und Brasilien 0:0 - Messi verzückt Fans

Ein torloses Unentschieden zwischen Argentinien und Brasilien tut der Stimmung im Stadion keinen Abbruch - die Rückkehr Lionel Messis nach einer Knieverletzung begeistert die argentinischen Fans.

San Juan | Argentinien und Brasilien haben sich im südamerikanischen Gigantenduell in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Katar 2022 mit einem torlosen Unentschieden getrennt. In einem sehr intensiven Spiel im Estadio del Bicentenario in San Juan kamen beide Mannschaften zu wenig Torchancen. Der Stimmung tat dies keinen Abbruch: Die argentinisch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.