Primera Division : Asensio mit Dreierpack bei Real-Kantersieg gegen Mallorca

Real Madrid übernimmt nach einem Kantersieg wieder die Tabellenführung in der Primera Division. Marco Asensio durfte gegen RCD Mallorca gleich dreimal jubeln.

Madrid | Spaniens Nationalspieler Marco Asensio hat Real Madrid mit einem Dreierpack zum sechsten Pflichtspiel-Sieg in Serie geschossen. Am 6. Spieltag trug der 25-Jährige maßgeblich zum nie gefährdeten 6:1 (3:1) der Königlichen gegen RCD Mallorca im heimischen Bernabeu-Stadion bei. Damit eroberte Real am Mittwoch die Tabellenführung in der Primera Division...

