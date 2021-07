2. Liga : Auch Regensburg mit zweitem Sieg - Rostock schlägt Hannover

Auch Jahn Regensburg hat den zweiten Sieg im zweiten Spiel der neuen Saison in der 2.

Frankfurt am Main | Fußball-Bundesliga gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Mersad Selimbegovic gewann am Samstag das Duell der Kellerclubs der Vorsaison gegen den SV Sandhausen mit 3:0 (1:0) und liegt mit sechs Punkten gleichauf mit Spitzenreiter Karlsruher SC. Der KSC hatte am Freitag mit dem 3:0 gegen Darmstadt 98 den zweiten Erfolg eingefahren. Ein Coup gelang ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.