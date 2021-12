Bayer Leverkusen : Auf Augenhöhe mit Top-Torjägern: Schick sorgt für Dreikampf

Der Zweikampf zwischen Robert Lewandowski und Erling Haaland ist plötzlich ein Dreikampf.

Leverkusen | Patrik Schick hat sich in das offizielle Wettschießen der beiden Ausnahmestürmer der Fußball-Bundesliga eingemischt. Und der Angreifer von Bayer Leverkusen hat sogar die beste Form: Unglaubliche acht Tore in 182 Bundesliga-Minuten hat der Tscheche erzielt, alle 22 Minuten eins. In der Torjägerliste belegt der zwischenzeitlich verletzte Schick nach ...

