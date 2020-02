Ungewöhnliche Anzeige : Ticket gegen Getränkeservice: BVB-Fans suchen über Ebay einen "Bier-Holer"

Einmal auf der Dortmunder Südtribüne dabei sein: Damit lockt eine Ebay-Anzeige. Doch das Ganze hat einen Haken.

von dpa

04. Februar 2020, 13:21 Uhr

Einige Fans des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund wollen mit einer Annonce bei Ebay Kleinanzeigen ihre Not lindern. Sie suchen einen Helfer, der sie auf der Südtribüne des heimischen Stadions während des Spiels mit Bier versorgt. Als Gegenleistung bieten sie "für umme" (kostenlos) – eine der begehrten und knappen Eintrittskarten für die rund 24.500 Zuschauer fassende Stehplatztribüne.

Große Nachfrage

"Einzige Bedingung: Du musst 4-5-mal pro Partie zum Bierstand und uns auf unsere Kosten neues Bier holen gehen. Eine Herrenhandtasche reicht. Acht Bier gehen immer weg", heißt es in der Anzeige. Interessenten für den Job scheint es reichlich zu geben. "Ihr seid der Wahnsinn! Es haben sich so viele Fans gemeldet, die mit uns gerne mal ein Bier im Stadion trinken wollen, dass wir jetzt bei eine Runde Pilsetten ausknobeln müssen, wie wir die ganze Nummer fair, transparent und suffig lösen können. Wir melden uns also!", schreiben die Inserenten am Dienstag – das Inserat war erst am Montag veröffentlicht worden.

