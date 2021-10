Primera Division : Barcelona noch tiefer in der Krise - Pleite gegen Vallecano

Die Krise beim FC Barcelona und Trainer Ronald Koeman verschärft sich weiter.

Madrid | Die Katalanen mit dem deutschen Nationaltorwart Marc-André ter Stegen verloren am Mittwochabend mit 0:1 (0:1) bei Rayo Vallecano. Der kolumbianische Altstar Radamel Falcao erzielte in der 30. Minute den entscheidenden Treffer. Barcelonas Memphis Depay scheiterte zudem per Foulelfmeter an Keeper Stole Dimitrievski (71.). Das sportlich und finanzi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.