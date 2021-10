7. Spieltag : Bayer-Sieg in Bielefeld - Nun auf Augenhöhe mit den Bayern

Bayer Leverkusen ist nach dem dritten Auswärtssieg der Saison erster Verfolger von Meister Bayern München. Beim souveränen 4:0 in Bielefeld überzeugen erneut Florian Wirtz und Patrik Schick.

Bielefeld | Bayer Leverkusens junge Wilde gehen nach einer weiteren Demonstration auf Augenhöhe nach der Länderspielpause in das Spitzenduell mit Fußball-Meister FC Bayern München. Die Mannschaft der Stunde mit Jung-Star Florian Wirtz an der Spitze feierte einen 4:0 (2:0)-Sieg bei Arminia Bielefeld und zog in der Tabelle mit 16 Punkten mit Spitzenreiter Münche...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.