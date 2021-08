1. Spieltag : Bayer holt Punkt bei Seoane-Debüt

Gerardo Seoane kann bei seinem Trainer-Debüt für Leverkusen die eiserne Festung von Union Berlin nicht einnehmen. Immerhin reicht es für Bayer in der Hauptstadt zu einem Punkt.

Berlin | Union Berlin hat seine beeindruckende Heimserie auch zum Saisonauftakt in der Fußball-Bundesliga fortgesetzt und Bayer Leverkusens neuem Trainer Gerardo Seoane nur einen Punkt zum Debüt gewährt. Taiwo Awoniyi (7. Minute) für die Eisernen und Moussa Diaby (12.) für die Werkself erzielten am Samstag vor rund 11.000 Zuschauern im Stadion an der Alten ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.