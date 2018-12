Das Ende von "Robbery" : Bayern-Star Arjen Robben bestätigt Abschied zum Saisonende

Bei Bayern München deutet sich das Ende einer Ära an. Franck Ribery und Arjen Robben spielen wohl ihre letzte Saison.

von Alexander Barklage

02. Dezember 2018, 15:31 Uhr

Forchheim | Beim 2:1-Auswärtssieg der Bayern in Bremen spielten Arjen Robben und Franck Ribery verletzungsbedingt keine Rolle. Während der Niederländer nicht rechtzeitig fit wurde, musste Ribery angeschlagen ausgewechselt werden. Bei einem Fanklub-Besuch deutete Bayern-Boss Uli Hoeneß nun an, dass die beiden Bayern-Legenden wohl ihre letzte Saison beim Rekordmeister spielen. Arjen Robben soll sein Ende bei den Bayern zu Saisonende laut "Omnisport" auf einem Fanclubtreffen am Tegernsee bestätigt haben. "Das ist meine letzte Saison beim FC Bayern. Es waren zehn wundervolle Jahre. Und dann ist es auch gut", wird Robben zitiert.

"Ribery und Robben machen sehr wahrscheinlich ihr letztes Jahr beim FC Bayern", kündigte Präsident Uli Hoeneß am Sonntag erstmals an. Der deutsche Rekordmeister werde sich in der Sommertransferperiode auf einigen Positionen verändern, erklärte Hoeneß. "Wir werden eine sehr offensive Transferpolitik machen. Die Kassen sind gut gefüllt", hatte der Bayern-Boss bereits am Freitagabend auf der Mitgliederversammlung der Bayern angekündigt.

Großes Lob der Bayern-Bosse

Bei der Mitgliederversammlung lobten die Bayern-Bosse Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge das altgediente Duo, das sich den Spitznamen "Robbery" erarbeitete: "Das Duo Robbery bekommt ein eigenes glorreiches Kapitel in unserer Geschichte. Sie haben über 700 Spiele absolviert, dabei 261 Tore geschossen und 289 Vorlagen gegeben. Sie sind Legenden des FC Bayern", so Rummenigge.

Immer noch wichtig

Beim 5:1 gegen Benfica Lissabon in der Champions League hatte Robben zwei Tore erzielt, Ribery traf einmal. Die Verträge von Ribery, seit 2007 im Verein, und von Robben (2009) laufen im kommenden Sommer aus. Wie die Zukunft auf den Außenbahnen aussehen könnte, sah man am Samstag beim Auftritt in Bremen. Auf der rechten Außenbahn glänzte der 23-jährige Serge Gnabry mit zwei Treffer. Für Ribery kam der langzeitverletzte Kingsley Coman (22) zu seinem Comeback und deutete sein großes Potenzial erneut an.