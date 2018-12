Streit mit Ehrenspielführer : Bayern-Präsident Hoeneß legt nach: "Breitner ist Täter, nicht Opfer"

Uli Hoeneß hat im Streit mit Paul Breitner nachgelegt. Freunde werden die beiden Ex-Bayern-Spieler wohl nicht mehr.

von Alexander Barklage und dpa

02. Dezember 2018, 17:57 Uhr

München | Im Streit mit Paul Breitner hat Bayern Münchens Präsident Uli Hoeneß am Sonntag nachgelegt. Bei einem Besuch eines Fanklubs in Forchheim zeigte sich Hoeneß unversöhnlich und schob die Schuld für den Streit Breitner in die Schuhe.

"Einen Satz möchte ich zur Hauptversammlung noch sagen, zu Paul Breitner. Der wird ja jetzt zum Märtyrer gemacht. Paul Breitner ist nicht Opfer, sondern Täter. Paul Breitner hat in den letzten acht Jahren fast zwei Millionen Euro an Honorar bekommen für 15 bis 20 Vorträge bei Sponsoren. Er hat Anfang 2017 diesen Vertrag nach einer Auseinandersetzung mit Karl-Heinz Rummenigge, wo es auch um Presseauftritte ging, hingeschmissen", erklärte Hoeneß.

Kritik an Hoeneß auf der Mitgliederversammlung

Noch am Freitag auf der Mitgliederversammlung der Bayern wollte sich der Bayern-Präsident nicht zu seinem ehemaligen Freund äußern. "Ich werde zu dem Thema nichts mehr sagen. Ich habe mit Paul Breitner gebrochen, als ich aus dem Gefängnis kam - und das war's für mich", hieß es noch am Freitag.

Das Verhältnis der beiden Ex-Profis, die zusammen 1974 mit der deutschen Nationalmannschaft den WM-Titel gewannen und auch mit dem FC Bayern zahlreiche Erfolge feierten, kühlte sich zuletzt noch weiter ab. Am Dienstag verkündete Breitner (67), dass ihn der FC Bayern wegen jüngster kritischer Äußerungen gegen die Führung um Hoeneß künftig bei Heimspielen von der Ehrentribüne der Allianz Arena verbanne. Breitner kündigte an, seine zwei Ehrenkarten auf Lebenszeit für Spiele des FC Bayern zurückzugeben.

Hoeneß erntete für den Umgang mit Breitner Kritik während der Jahreshauptversammlung. Ein Ehrenspielführer sei nicht von der Tribüne zu verbannen, rügte ein Mitglied in einem Wortbeitrag. "Es ist nicht Ihr Stadion", sagte er zu Hoeneß. Zahlreiche Mitglieder applaudierten.

Hoeneß: "Das Verhältnis ist nicht mehr zu kitten"

Hoeneß sprach am Sonntag zudem noch über sein aktuelles Verhältnis mit seinem langjährigen Weggefährten. "Seit fünf Jahren habe ich mit Paul Breitner kein Wort gewechselt. Jetzt tut man gerade so, als wären wir die letzten Jahre die besten Kumpel gewesen.“ Freunde werden die beiden Weltmeister von 1974 wohl nicht mehr stellte Hoeneß klar. "Nein, dieses Verhältnis ist nicht mehr zu kitten."