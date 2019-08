Teamabend im Trainingslager : Im Video: Bayern-Star "singt" Whitney-Houson-Klassiker a cappella

Beim Teamabend im Trainingslager müssen die Neuzugänge Davies und Hernandez ein Lied singen, aber sehen sie selbst.

von Alexander Barklage

10. August 2019, 12:34 Uhr

Rottach-Egern | Am Samstag endet das Trainingslager des FC Bayern München in Rottach-Egern. Für den Rekordmeister steht am kommenden Montagabend das DFB-Pokalspiel beim Regionalligisten Energie Cottbus an. Nach den harten und anstrengenden Tagen im Trainingslager lud der Bayern-Präsident zu sich nach Hause ein. Uli Hoeneß wohnt unweit von Rottach-Egern. Beim Teamabend mussten die Neuzugänge traditionell ein Lied singen.

Auch Alphonso Davies, der in der vergangenen Winterpause nach München wechselte, wurde diese "Tortur" nicht erspart. Der Kanadier sang nun "I will always love you" von Whitney Houston. Es kann sich jeder selbst ein Bild davon machen, ob er es gut oder schlecht gemeistert hat.





Neben Davies gab auch Bayerns Rekordtransfer Luca Hernandez seinen Einstand. Der Franzose, der zuvor jahrelang bei Atletico Madrid spielte, gab den spanischen Klassiker "La Bamba" von Ritchie Valens zum Besten. Auch der französische Weltmeister hat seine Talente dann doch wohl eher auf dem grünen Rasen.