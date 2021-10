Champions League : Bayern freut sich auf „historischen“ Ort - Hernández dabei

14 Monate nach dem Champions-League-Triumph kehrt der FC Bayern nach Lissabon zurück - mit dem Schwung der gefeierten Tor-Gala gegen Leverkusen und dem Wirbel um Rekordeinkauf Lucas Hernández.

München | Lucas Hernández joggte am Tag nach seinem Gerichtstermin bester Laune über den Trainingsrasen. Gestenreich plauderte er mit Landsmann Kingsley Coman, beide lachten viel in der Abschlusseinheit des FC Bayern für das Königsklassenspiel bei Benfica Lissabon. Bei der Rückkehr an den Ort des großen Triumphes von 2020 mochten sich weder der französische ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.