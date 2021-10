Champions League : Bayern siegesgewiss: „Lissabon mit drei Punkten verlassen“

Ein Finale wie vor 14 Monaten ist es diesmal für den FC Bayern nicht. Aber das Ziel bleibt dasselbe: Ein Sieg soll in Lissabon glücken. Leon Goretzka und Alphonso Davies fehlen im Estádio da Luz. Ein anderer Star ist nach turbulenten Tagen dabei.

München | Nach der Rückkehr an den Ort des Triumphes von 2020 haben die Bayern-Stars nur noch eines im Kopf. „Ziel ist es, den Boden in Lissabon mit drei Punkten zu verlassen“, sagte Trainer Julian Nagelsmann vor dem Champions-League-Spiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) bei Benfica Lissabon. 14 Monate nach dem Gewinn der Fußball-Königsklasse im Estádio da Luz ...

