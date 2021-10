Ehre für 2014-Weltmeister : Bezirksligist SC March benennt Stadion nach Gladbachs Ginter

Fußball-Bezirksligist SC March hat sein Stadion nach Ex-Weltmeister Matthias Ginter von Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach benannt.

March | Wie das Portal „Sport1“ berichtet, gab dies der Verein am Sonntag vor der 0:5-Heimspielniederlage in der Bezirksliga gegen den FC Heitersheim 05 bekannt. March spielt ab sofort nicht mehr im Waldstadion, sondern im „Matthias-Ginter-Sportpark“. Ginter war bei der Ehrung nicht vor Ort, da er bei der Nationalmannschaft weilte. Er schickte aber per Vid...

