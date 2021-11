11. Spieltag : Bielefeld gewinnt und zieht VfB in Abstiegskampf

Arminia Bielefeld kann doch noch gewinnen, und der VfB Stuttgart steckt jetzt mitten im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga. Der Erfolg der Arminia hätte auch höher ausfallen können.

Stuttgart | Ein hoffnungsvolles Lächeln bei Arminia Bielefeld ist zurück, die Erleichterung im Abstiegskampf groß. Die Ostwestfalen können in der Fußball-Bundesliga doch noch gewinnen und haben mit ihrem 1:0 (1:0) am 11. Spieltag den stark ersatzgeschwächten VfB Stuttgart tief mit in die Abstiegszone gerissen. Masaya Okugawa beendete mit seinem Tor (19. Minute...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.