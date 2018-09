Offizielle Einkleidung : Bilder: Bier und Lederhosen – Bayern-Stars bereit fürs Oktoberfest

Die Wiesn kann kommen: Die Stars des FC Bayern posieren in Tracht und stoßen auf den Auswärtssieg in Stuttgart an.

von dpa und Gregory Straub

02. September 2018, 14:34 Uhr

München | Die Fußball-Profis des FC Bayern München sind eingekleidet für das Oktoberfest. Drei Wochen vor dem Beginn des größten Volksfestes der Welt auf der Münchner Theresienwiese posierten die Stars um Kapitän Manuel Neuer am Sonntag bei einem Foto-Shooting für einen Sponsor des Rekordmeisters in Lederhosen und Trachtenjanker. Die Lederhose sei noch etwas "gewöhnungsbedürftig", sagte der vom FC Schalke 04 gekommene Neuzugang Leon Goretzka.

Er sei bislang nur als Kind auf der Wiesn gewesen, berichtete der Nationalspieler einen Tag, nachdem er beim 3:0-Sieg des FC Bayern beim VfB Stuttgart sein erstes Bundesligator für den Rekordmeister erzielt hatte. "Damals habe ich mich aber am meisten für die Karussells interessiert." Die Mannschaft des FC Bayern besucht traditionell einmal zusammen ein Festzelt auf dem Oktoberfest.

Das 185. Oktoberfest 2018 beginnt am 22. September und endet am 7. Oktober. Auch in diesem Jahr werden wieder mehrere Millionen Besucher auf der Münchner Theresienwiese erwartet. Eine Mass Bier (ein Liter) wird so teuer wie noch nie: Das Festbier soll je nach Zelt zwischen 10,70 Euro und 11,50 Euro kosten.





