Paris Saint-Germain : Blutergüsse im Knie: Messi fehlt PSG gegen Metz

Fußball-Superstar Lionel Messi wird seinem Club Paris Saint-Germain aus Verletzungsgründen im kommenden Liga-Spiel an diesem Mittwoch (21.00 Uhr) beim FC Metz fehlen.

Longeville-lès-Metz | Wie der verlustpunktfreie Tabellenführer der französischen Meisterschaft mitteilte, hat sich der 34-Jährige im vergangenen Spiel gegen Olympique Lyon eine Blessur im linken Knie zugezogen. Eine MRT-Untersuchung habe Anzeichen von Blutergüsse am Knochen ergeben. Am Donnerstag soll der Argentinier erneut untersucht werden. Messi war am Sonntag währen...

