Hertha BSC : Boateng wehrt sich gegen Matthäus-Kritik: „Finde ich frech“

Fußballprofi Kevin-Prince Boateng vom Bundesligisten Hertha BSC hat kein Verständnis für die harte Kritik von Ex-Weltfußballer Lothar Matthäus an seiner Person.

Berlin | „Nach sieben Spieltagen zu sagen, die Karriere eines Spielers ist vorbei, das finde ich frech. Vielleicht hat er ja Lust gehabt auf eine Schlagzeile, die hat er bekommen“, sagte Boateng in Berlin. In seiner Funktion als Experte hatte Matthäus zuletzt in der Sendung „Sky90“ gesagt: „Die Zeit von Kevin-Prince, der ein überragender Spieler war, auch ein ...

