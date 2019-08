Im Video : Emotionale Rückkehr trotz Krebsleiden: Serie-A-Coach begeistert empfangen

Die Fans feierten die Rückkehr ihres Trainers euphorisch. Bologna-Coach Mihajlovic ist an Leukämie erkrankt.

von dpa

27. August 2019, 11:17 Uhr

Rom | Bolognas Coach Sinisa Mihajlovic hat mit seiner überraschenden Rückkehr ins Fußball-Stadion trotz seiner Leukämie-Erkrankung für große Emotionen gesorgt. Mit Schirmmütze und Trainingsanzug saß der von der Krebserkrankung sichtliche gezeichnete Mihajlovic am Sonntag beim Auswärtsspiel gegen Hellas Verona auf der Trainerbank - etwas mehr als einen Monat nach Bekanntwerden der schweren Diagnose.

Fans feiern Rückkehr des "Mister"



Die Fans – auch die des Gegners - feierten den 50-jährigen Serben beim Betreten des Rasens im Bentegodi-Stadion euphorisch mit Sprechchören und Gesängen, was ihn sichtlich bewegte. "Mihajlovic hat gezeigt, wie er dem Leben begegnet. Er ist ein Vorbild für alle", sagte Veronas Trainer Ivan Juric.





Mihajlovic, bei dem ein dickes Pflaster am Hals zu sehen war, wird noch immer im Krankenhaus behandelt und muss sich dort einer Chemotherapie unterziehen. Er verließ die Klinik am Sonntag lediglich, um zu seiner Mannschaft nach Verona zu fahren, wie der Club mitteilte. "Nicht aufgeben!", wurde Mihajlovic von Fans zugerufen, an denen er in einem Auto und mit Mundschutz vorbeifuhr. Nach dem Spiel kehrte Mihajlovic ins Krankenhaus zurück. Laut Medienberichten könnte er vielleicht Ende der Woche nach dem Abschluss des ersten Behandlungszykluses vorerst nach Hause.

"Es sind keine Tränen der Angst. (...) Diese Herausforderung werde ich gewinnen (...) für alle, die mich lieben." Bologna-Trainer Sinisa Mihajlovic





Mihajlovic überraschte Spieler im Teamhotel



Vor der Partie traf er die Spieler im Hotel. "Ich bin glücklich, dass der Trainer zurückgekehrt ist, er hat uns eine wunderschöne Überraschung bereitet", sagte Stürmer Riccardo Orsolini. Nur den erhofften Sieg gab es nicht: Das Spiel endete 1:1 (1:1). Mihajlovic hätte einen Sieg verdient, sagte Ersatztrainer Emilio De Leo.





Er werde kämpfen und die Krankheit besiegen, hatte der Serbe am Samstag gesagt. "Es sind keine Tränen der Angst. (...) Diese Herausforderung werde ich gewinnen (...) für alle, die mich lieben." Für seine Worte bekam er spontanen Applaus im Presseraum. Der Sportdirektor des Clubs, Walter Sabatini, sagte, Mihajlović bleibe Trainer in Bologna.

Die "Gazzetta dello Sport" beschrieb Mihajlovic als "dünner, gezeichneter, fast zart. Doch das Bild Sinisas, der das Feld betritt, war von beispielloser Kraft und Stärke."

"Er wird diesen Kampf gewinnen und er wird das für alle tun, die den gleichen Kampf kämpfen", sagte Gianpiero Gasperini, Trainer von Atalanta Bergamo, laut Nachrichtenagentur Ansa.









Die Trainer-Karriere des Serben begann 2006 als Co-Trainer bei Inter Mailand. Zwei Jahre später wechselte er zum ersten Mal nach Bologna. Nach mehreren Stationen in Italien, einer Zeit als serbischer Nationaltrainer und einem kuriosen, eineinhalb Wochen langen Intermezzo beim portugiesischen Club Sporting Lissabon kehrte er Anfang 2019 in die norditalienische Stadt zurück. Zuletzt war Mihajlović auch als Nachfolger von Massimiliano Allegri bei Italiens Rekordmeister Juventus Turin gehandelt worden.

Als aktiver Spieler galt Mihajlović unter anderem als Freistoßspezialist. Er nahm an der Fußball-Weltmeisterschaft 1998 teil, gewann den Europapokal der Landesmeister mit Roter Stern Belgrad und holte in Italien zwei Meistertitel und vier Pokalsiege.