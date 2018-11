Vor dem Topspiel am Samstag : BVB gegen FCB: Das große Experten-Quiz zum Bundesliga-Klassiker

Dortmund gegen Bayern – ein Duell, das mehrfach Geschichten auf und abseits des Platzes schrieb. Erinnern Sie sich noch?

von Gregory Straub

07. November 2018, 16:11 Uhr

Hamburg | Der FC Bayern München und Borussia Dortmund sind die erfolgreichsten deutschen Fußballmannschaften der vergangenen Jahre. Immer wieder kam es zuletzt zu packenden Duellen zwischen den mittlerweile als Erzrivalen geltenden Vereinen aus Westfalen und Bayern. Oftmals hatten die Bayern die Nase vorn, aber der BVB war auch regelmäßig in der Lage, den großen Favoriten zu ärgern.





Viel Theater, wenig Hoffnung? Das sind die Baustellen beim FC Bayern



Am Samstag steigt im Signal Iduna Park in Dortmund das nächste Duell zwischen den beiden Kontrahenten: In unserem Experten-Quiz haben Sie die Möglichkeit, Ihr fundiertes Klassiker-Wissen unter Beweis zu stellen und alle 15 Fragen richtig zu beantworten – teilen Sie uns danach gerne Ihr Ergebnis im Kommentarfeld unter dem Artikel mit. Viel Erfolg!

Borussia Dortmund gegen FC Bayern – das große Experten-Quiz