TV-Blackout für CR7 : Warum die Briten Ronaldos ManU-Heimkehr nicht live im TV sehen dürfen

Heute spielt Cristiano Ronaldo zum ersten Mal seit zwölf Jahren wieder für Manchester United. In Deutschland läuft das Spiel auf Sky. Nur die Briten dürfen es nicht im Livestream sehen. Warum?

Manchester | Nur 15 Sekunden dauert das Video, in dem Manchester United die Heimkehr seines Stars Cristiano Ronaldo zelebriert. Seit Donnerstagabend ist es im Netz. Und binnen Stunden, schreibt der Branchendienst "Meedia", wurde der Film auf Facebook, Twitter und Instagram zehn Millionen Mal abgespielt. Related content So dringend also wollen die Fans ihre...

