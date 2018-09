VfB-Keeper Zieler mit überragender Leistung : Aufsteiger Fortuna Düsseldorf holt Punkt in Stuttgart

Fortuna Düsseldorf hat Gastgeber VfB Stuttgart am Rande einer Heimpleite. Doch Keeper Zieler hält einfach alles.

von dpa

21. September 2018, 22:22 Uhr

Stuttgart | Der VfB Stuttgart kann nicht mehr gewinnen und wartet auch nach dem fünften Pflichtspiel der Saison auf den ersten Sieg. Das 0:0 gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf war für die erneut offensiv enttäuschenden Schwaben zum Auftakt des 4. Spieltags in der Fußball-Bundesliga zudem bereits die dritte Liga-Partie ohne eigenen Treffer. Vor 54.410 Zuschauern in der Mercedes-Benz Arena blieb Ex-Nationalspieler Mario Gomez, beim 3:3 gegen den SC Freiburg noch Doppeltorschütze, glücklos und vergab die besten Chancen. Vielmehr rettete Keeper Ron-Robert Zieler mit einigen Paraden dem VfB den Punktgewinn. Damit wächst auch der Druck auf Trainer Tayfun Korkut.

"Düsseldorf hat sehr mutig gespielt. Phasenweise war das Spiel etwas wild, wir müssen das mit unserer Erfahrung aber ruhiger angehen. Es ist ärgerlich für uns, in unserer Situation hätten wir den Sieg dringend brauchen können. Wir müssen jetzt eine Einheit bilden, unser Ding weitermachen und versuchen, Punkte zu holen. Da müssen wir durch", sagte Matchwinner Zieler nach dem Spiel.

Düsseldorf erarbeitete sich mit viel Disziplin den fünften Punkt der noch jungen Saison und steht zumindest bis Samstag auf Rang acht der Tabelle, blieb aber erstmals ohne eigenes Tor. "Wir hatten kurz vor Schluss noch eine oder zwei Riesenmöglichkeiten, aber wir haben einen Punkt mitgenommen. Deshalb bin ich zufrieden", sagte Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel, der mit dem Ausspielen der Konter bei seiner Mannschaft jedoch nicht zufrieden war: "Das ist vielleicht Jammern auf hohem Niveau, aber das haben wir nicht gut gemacht. Da ist großes, großes Verbesserungspotenzial."

Der VfB dagegen verpasste den Anschluss an die Mittelfeldplätze und gerät nach einem vergleichbar schwachen Start wie zuletzt in der Abstiegssaison vor drei Jahren zunehmend unter Druck. "Ich glaube, dass es Unruhe geben könnte, wenn wir gegen Düsseldorf verlieren", hatte Stuttgarts Sportvorstand Michael Reschke noch gemahnt. Doch der VfB tat sich mit der Favoritenrolle schwer, denn die Fortuna war taktisch bestens auf das VfB-Spiel eingestellt. Die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel zeigte wieder ein hohes Laufpensum und ließ den Gastgebern nur wenige Räume. Dazu fehlte es im VfB-Spiel an Ideen und Überraschungsmomenten.

VfB-Kapitän Christian Gentner analysierte hinterher: "Die Mannschaft hat alles versucht, aber es klappt momentan nicht alles. Bei den Standardsituationen hatten wir heute große Probleme, da müssen wir uns klar verbessern. Ron-Robert hat heute eine klasse Leistung gezeigt."

So hatte Torjäger Gomez einen schweren Stand. An den einzigen beiden VfB-Chancen in den ersten 45 Minuten war der Ex-Nationalspieler aber trotzdem beteiligt. Nach einem Schuss von Chadrac Akolo ließ Düsseldorfs Keeper Michael Rensing den Ball fallen. Doch sowohl Gomez als auch Nicolas Gonzalez konnten den Fehler nicht ausnutzen (34.). Und kurz vor der Pause traf Gomez nach Flanke von Gonzalez den Ball nicht richtig (41.).





Mehr war nicht zu sehen vom VfB, der von den Fortunen gut beschäftigt wurde. Vor allem Jean Zimmer belebte auf der Außenbahn das Spiel der Rheinländer. Zimmer war dabei einer von drei Ex-Stuttgartern neben den im Sommer geholten Matthias Zimmermann und Marcin Kaminski, die in der Startelf standen. Auch Benito Raman, der für Rouwen Hennings in die Düsseldorfer Elf rutschte, gehörte zu den Aktivposten.

Klare Torchancen ergaben sich in der ersten Halbzeit aber auch nicht auf Düsseldorfer Seite. Ein Distanzschuss von Alfredo Morales strich knapp über das Tor (14.), kurz darauf wurde ein Schuss von Zimmer abgeblockt (16.).

Zur zweiten Halbzeit nahm das Spiel an Fahrt auf. Die Schwaben erhöhten den Druck, Düsseldorf konterte gefährlich. Dabei spielten Zimmer und Raman eine 2:1-Situation schlecht aus (49.). Anschließend rettete VfB-Keeper Ron-Robert Zieler gleich fünfmal gegen Kaan Ayhan (51. und 87.), Marcel Sobottka (52.), Marvin Ducksch (62.) und Alfredo Morales (82.). So wäre für die Fortuna deutlich mehr drin gewesen.