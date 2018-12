Derbys im Fokus : Bundesliga-Quiz: Testen Sie Ihr Wissen zum 14. Spieltag

Am 14. Spieltag steht das Derby zwischen Schalke und Dortmund im Fokus. Testen Sie Ihr Wissen im Bundesliga-Quiz.

von Alexander Barklage

07. Dezember 2018, 10:58 Uhr

Hamburg | In der Bundesliga steht am 14. Spieltag das 93. Ruhrpott-Duell zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund auf dem Programm. Strauchelt der ungeschlagene Tabellenführer ausgerechnet gegen Königsblau? Die Bayern würden einen Ausrutscher des BVB gerne sehen und wollen endlich mal wieder ein Heimspiel gewinnen Gegner ist der 1. FC Nürnberg. Der Tabellendritte RB Leipzig reist zum SC Freiburg. Borussia Mönchengladbach als Zweiter beschließt den Spieltag am Sonntag gegen den VfB Stuttgart.

