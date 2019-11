Anstoßzeiten im neuen Jahr : Bundesliga-Rückrunde startet mit Schalke 04 gegen Mönchengladbach

Das erste Spiel der Bundesliga-Rückrunde zwischen Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach wird im Free-TV übertragen.

von dpa und Kim Patrick von Harling

07. November 2019, 13:24 Uhr

Frankfurt/Main | Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat die ersten drei Spieltage der Bundesliga und 2. Liga nach dem Jahreswechsel angesetzt. So startet die Rückrunde des Oberhauses am 17. Januar 2020 mit der Partie FC Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach (20.30 Uhr) in die letzten 17 Meisterschaftsspiele. Die Begegnung wird sowohl vom ZDF als auch vom Streamingdienst DAZN übertragen, teilte die DFL am Donnerstag mit.



Wie in den vergangenen beiden Jahren startet die 2. Liga später aus der Winterpause und nimmt am 28. Januar den Spielbetrieb mit der Partie zwischen Arminia Bielefeld und dem VfL Bochum wieder auf, da das Unterhaus bereits bis zur Winterpause 18 Spieltage absolviert hatte. Am Wochenende vom 31. Januar bis 2. Februar tragen dann beide Ligen ihren 20. Spieltag aus und bleiben bis zum 34. Spieltag am 16. und 17. Mai im Gleichklang.