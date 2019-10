Nach Freistellung beim FC St. Pauli : Cenk Sahin trainiert bei Erdogans Lieblings-Club mit

Cenk Sahin hält sich nach seinem Rauswurf in der Türkei auf und trainiert bei seinem ehemaligen Verein mit.

von Alexander Barklage

15. Oktober 2019, 14:58 Uhr

Istanbul | Nur ein Tag nach seiner Freistellung beim Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli ist Cenk Sahin in seine Heimat zurückflogen. Der Stürmer postete in den sozialen Netzwerken ein Bild von seiner Ankunft in der Türkei. Der 25-Jährige hat auch schon einen potentiellen neuen Verein gefunden. Er trainiert beim türkischen Erstligisten Basaksahir Istanbul mit.

Der Verein gilt als Lieblingsclub des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. 2016 wechselte Sahin auch von Basaksehir zu den Hamburgern. Sahin ist in Verein mit offenen Armen empfangen worden.

Basaksehirs Präsident: "An schlimmen Tagen halten Türken zusammen"

Club-Präsident Göksel Gümüşdağ begrüßte Sahin persönlich und erklärte: "Unser Bruder Cenk hat ein sehr berechtigtes Anliegen gepostet. Wir als türkisches Volk halten bei nationalen Fragen immer zusammen und sind stolz auf den emotionalen Post von Cenk. Wenn jemand damit ein Problem hat, ist es sein Problem. Cenk Sahin hat seine Karriere bei uns begonnen und ging dann zu St. Pauli. Ich bin echt sehr traurig, dass er so etwas erleben musste. Er hatte mich am Telefon gebeten, dass er an den Trainingseinheiten teilnehmen darf, damit er seine Kondition nicht verliert. Und natürlich kann er das, denn hier ist sein Zuhause. Ich bin auch sehr stolz auf das, was er geteilt hat. Cenk ist nicht nur ein guter Spieler, sondern auch ein türkischer Fußballer. An solch schlimmen Tagen halten wir als Türken zusammen. Nachdem er das Bürokratische gelöst hat, und er wieder zurück möchte, sind die Türen im Januar für ihn geöffnet."





Sahin: "Bin stolz, dass die Spieler nach dem Tor gegen Frankreich salutiert haben"

Auch Cenk Sahin äußert sich in dem Video mit dem Präsidenten und bedankt sich für die Unterstützung: "Der Anruf des Präsidenten an so schwierigen Tagen hat mich sehr berührt und stolz gemacht. Als ich hier in der Mannschaft gespielt habe, war unser Verhältnis wie Vater und Sohn. Ich bin auch für den Zuspruch sowohl von den andren türkischen Klubs als auch innerhalb der Bevölkerung sehr froh, denn wir Türken halten an solchen Tagen immer zusammen. Ich war sehr stolz darauf, als nach dem Tor gegen Frankreich die Spieler salutierten."





Freigestellt beim FC St. Pauli – Vertrag bis 2021

Vor knapp einer Woche stellte Sahin eine Instagram-Story ins Netz, in der eine türkische Nationalflagge zu sehen ist. Dazu steht dort geschrieben: "Wir sind an der Seite unseres heldenhaften Militärs und den Armeen. Unsere Gebete sind mit euch!" Viele Anhänger des Kiezclubs hatten sich empört gezeigt, die Ultras forderten die sofortige Trennung. Der FC St. Pauli reagierte am Montag mit der Freistellung Sahin und stellte ihm auch eine Gastspielerlaubnis aus mit der es ihm erlaubt wird, sich bei einen Teams fit zu halten oder auch mitzutrainieren.

Sein Vertrag bei den Hamburgern läuft noch bis Juni 2021. In der Winter-Wechselperiode könnte Sahin den Verein verlassen.