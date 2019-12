Champions League kompakt : Klopps Liverpool weist Salzburg in die Schranken – BVB mit Weigl gegen Prag

Der FC Liverpool steht nach dem Sieg in Salzburg im Achtelfinale. Dortmund ist dagegen auf Schützenhilfe angewiesen.

von Alexander Barklage

10. Dezember 2019, 20:46 Uhr

Dortmund/Salzburg | Die letzten Entscheidungen fallen in der Gruppenphase der Champions League. In den beiden frühen Spielen setzten sich die Favoriten der Gruppe E durch. Sowohl Titelverteidiger Liverpool als auch der SSC Neapel stehen nach Siegen im Achtelfinale.

Ab 21 Uhr greifen dann aus deutscher Sicht Borussia Dortmund (gegen Slavia Prag) und RB Leipzig (bei Olympique Lyon) ins Geschehen ein. Während die Leipziger bereits qualifiziert sind, müssen die Dortmunder ihr Spiel gegen Prag gewinnen und auf Schützenhilfe des FC Barcelona in Mailand hoffen.





Ergebnisse des Abends

Gruppe E

SSC Neapel - KRC Genk 4:0 (3:0)

RB Salzburg - FC Liverpool 0:2 (0:0)

(Spiele bereits beendet)

Gruppe F

Borussia Dortmund - Slavia Prag

BVB-Coach Favre setzt im Spiel gegen Prag im defensiven Mittelfeld auf Julian Weigl. Er soll den verletzten Axel Witsel ersetzen.





Inter Mailand - FC Barcelona

Gruppe G

Benfica Lissabon - Zenit St. Petersburg

Olympique Lyon - RB Leipzig

RB Leipzig geht ohne drei Stammspieler in sein letztes Gruppenspiel. Bei Olympique Lyon schonte Trainer Julian Nagelsmann Marcel Sabitzer, Marcel Halstenberg und Konrad Laimer. Für das Duo rückten Marcelo Saracchi, Amadou Haidara und Christopher Nkunku in die Startelf. Zudem stürmte Yussuf Poulsen nach überstandener Verletzung wieder neben Nationalspieler Timo Werner.





Gruppe H



FC Chelsea - OSC Lille

Ajax Amsterdam - FC Valencia (alle Spiele ab 21 Uhr)

Spieler des Abends - Arkadiusz Milik







Arkadiusz Milik vom SSC Neapel erwischte im Duell mit dem KRC Genk einen Sahnetag. Der 25-jährige polnische Nationalspieler erzielte in nur 38 Minuten einen lupenreinen Hattrick. Er traf in der 3./26./38. Minute gegen überforderte Belgier. Nur ein Spieler war in der Königsklasse noch schneller als der Pole. Ein gewisser Zlatan Ibrahimovic traf für Paris St. Germain 2013 gegen den RSC Anderlecht in nur 36 Minuten dreimal.

Debüt des Abends - Maarten Vandevoordt

Der deutsche Trainer des belgischen Meisters KRC Genk, Hannes Wolf, stellte im aus Genker Sicht bedeutungslosen letzten Gruppenspiel in Neapel den erst 17-jährigen Maarten Vandevoordt ins Tor. Gleich mit seinem ersten Einsatz in der Königsklasse schrieb der Belgier Geschichte. Er ist nun der jüngste Torwart (17 Jahre und 287 Tage), der jemals in der Champions League gespielt hat. Er löste seinen Landsmann Mile Svilar ab, der bei seinem Debüt mit Benfica Lissabon 18 Jahre und 52 Tage alt war.

Vandevoordts Debüt war aber alles andere als gut. Schon nach drei Minuten leitete er den ersten Treffer der Napolitaner ein und vor dem 3:0 des SSC Neapel verursachte er den Elfmeter.





Tweets des Abends











Diese Teams sind für das Achtelfinale qualifiziert (Auslosung am 16. Dezember)

Bayern München (Gruppenerster)

RB Leipzig

FC Barcelona (Gruppenerster)

Paris St. Germain (Gruppenerster)

Real Madrid (Gruppenzweiter)

Manchester City (Gruppenerster)

Juventus Turin (Gruppenerster)

FC Liverpool (Gruppenerster)

SSC Neapel (Gruppenzweiter)

mit dpa-Material