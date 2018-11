Nach Niederlage in Paris : Besser als Di Caprio: Neymars Schauspieleinlagen erzürnen Klopp

Liverpool Coach Jürgen Klopp ärgerte sich nach dem 1:2 in Paris über die Schauspieleinlagen von PSG-Superstar Neymar.

von Alexander Barklage

29. November 2018, 10:40 Uhr

Paris | Für den FC Liverpool war es eine besonders schmerzhafte Niederlage. Das 1:2 gegen Paris St. Germain könnte noch gravierende Folgen haben für das Team von Trainer Jürgen Klopp. Vor dem abschließenden Champions-League-Spieltag liegen die "Reds" hinter dem SSC Neapel und eben PSG nur auf Rang drei. Ein Sieg im Heimspiel gegen die Italiener ist nun Pflicht, um sich noch für das Achtelfinale zu qualifizieren. Nach der Pleite in Paris ärgerte sich Klopp aber vornehmlich über die Schauspieleinlagen der PSG-Spieler, insbesondere aber über die Theatralik, die Superstar Neymar an den Tag legte.

Klopp: "Sehen heute Abend aus wie Metzger"

Unter den Augen von Oscar-Preisträger Leonardo Di Caprio bot Neymar, so Klopp, eine gute schauspielerische Leistung: "Dass Neymar noch stehen kann, nach allem, was auf ihn eingeprasselt ist an harten Tackles, ist ja Wahnsinn. Jeder weiß das, und trotzdem wird es toleriert. Das macht die Sache schon ein bisschen schwierig", ärgerte sich der "Reds"-Coach. Zudem unterband PSG immer wieder den Spielfluss, spielte auf Zeit und verwickelte den Schiedsrichter in Wortgefechte. "Jeder weiß, was sie machen wollen, vor allem, was Neymar machen will – und dann bekommen sie 50 Freistöße. Ich glaube, zwei- oder dreimal in Serie waren wir das fairste Team in England. Und heute Abend sehen wir wie Metzger aus", erklärte Klopp ironisch.

Ex-Liverpool-Legende und TV-Experte Jamie Carragher untermauerte die Aussagen von Klopp hinsichtlich der Theatralik der PSG-Spieler. Carragher empfand die "Darbietungen" von PSG als "peinlich". Vor allem Neymar nahm er in die Pflicht. Er sei ein Weltklasse-Spieler, aber wenn er so weitermacht, erinnert man sich später nicht an seine spielerische Klasse, sondern an seine Schauspieleinlagen.