Champions League kompakt : Leverkusen nach Pleite vor dem Aus – Thomas Müller in Bayerns Startelf

Bayer Leverkusen kann sich die K.o.-Phase schon fast abschminken. Bayern München beginnt in Piräus mit Thomas Müller.

von Alexander Barklage und dpa

22. Oktober 2019, 20:52 Uhr

Hamburg | Bayer Leverkusen hat auch das dritte Spiel in der Champions League verloren und steht damit vor dem Ausscheiden nach der Gruppenphase. Der Fußball-Bundesligist unterlag am Dienstagabend bei Atlético Madrid mit 0:1 (0:0). Alvaro Morata traf für den spanischen Spitzenclub in der 78. Spielminute. Bayer bleibt punktlos Letzter der Gruppe D, in der außerdem Juventus Turin und Lokomotive Moskau spielen. In zwei Wochen kommt es in Leverkusen zum Rückspiel gegen Atlético.

Für Bayer geht es in den verbleibenden drei Partien wohl nur noch darum, Gruppendritter zu werden, um dann im neuen Jahr in der Europa League weiterhin international dabei zu sein.





Ergebnisse des Abends





Tor des Abends

Er kam, sah und traf. Alvaro Morata brauchte ganze sieben Minuten, um für Atletico das entscheidende Tor schießen. Der spanische Stürmer wurde in der 71. Minute eingewechselt und erzielte in der 78. Minute per Kopfball den Siegtreffer. Morata hat nun in der Champions League für vier unterschiedliche Vereine getroffen (Atletico Madrid, Real Madrid, Chelsea und Juventus Turin.





Der Depp des Abends

Andriy Piatov, der langjährige Torwart von Schachtar Donezk, ist für seine Slapstick-Einlagen bekannt. Im Heimspiel gegen Dinamo Zagreb unterlief ihm nicht zum ersten Mal ein Fauxpas. Bei einer Ecke der Gäste tippelte er im Fünfmeterraum hin und her und rutschte dann unglücklich aus und grätsche Zagreb-Spieler Gavranovic um. Folgerichtig gab es Strafstoß, den Dinamo-Spieler Mislav Orsic zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung nutzte.





Bayern startet mit Müller und Coutinho von Anfang an

Die Bayern beginnen das Auswärtsspiel in Piräus (21 Uhr) mit Thomas Müller, der zuletzt von Trainer Niko Kovac sechs Mal in Folge zunächst nur auf der Bank gesessen hat. Auch der Brasilianer Philippe Coutinho steht in der Anfangsformation. In der Innenverteidigung ersetzen Benjamin Pavard und Lucas Hernandez den verletzten Niklas Süle in der Innenverteidigung. Jérôme Boateng sitzt auf der Ersatzbank. Im defensiven Mittelfeld kommt erneut Javi Martínez neben Thiago zum Einsatz.





Randale und Spielabbruch bei Bayerns Youth-League-Spiel

Vor dem Duell der Bayern in Piräus kam es beim Spiel der beiden U19-Teams der Clubs in der Youth League kurz vor dem Ende des Spiels (4:0 für Bayern) zu einer halbstündigen Unterbrechung. Rund 80 Hooligans, darunter einige mit Motorrad-Helmen maskiert und Stöcken in der Hand, stürmten den Rendi-Sportplatz. Am Münchner Block wurden Fahnen geklaut, dazu warfen die Vermummten Gegenstände in die Zuschauerreihen. Um die verletzten Anhänger kümmerte sich das medizinische Personal des FC Bayern zur Erstversorgung. Zunächst war laut Polizei von vier Verletzten die Rede.