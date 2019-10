Champions League 2019/20 live : Olympiakos Piräus gegen den FC Bayern München live im TV und Livestream

So sehen Sie die Champions-League-Spiele mit deutscher Beteiligung live im TV und Livestream.

von Kim Patrick von Harling

21. Oktober 2019, 12:35 Uhr

München | Seit zwei Bundesliga-Spielen ist der FC Bayern München sieglos – 1:2 gegen die TSG Hoffenheim, 2:2 gegen den FC Augsburg. Nun reist der deutschen Rekordmeister in der Champions League zu Olympiakos Piräus. Angepfiffen wird die Partie am Dienstag, 22. Oktober um 21 Uhr. So sehen Sie Olympiakos Piräus gegen den FC Bayern München live im TV und Livestream.

Gibt es die deutschen Spiele im Free-TV zu sehen?

Nein, die Rechte liegen bei den Pay-TV-Angeboten Sky und DAZN.

Piräus - FC Bayern live im TV und Livestream: Exklusiv auf Sky

Die Partie überträgt Sky exklusiv ab 20.55 Uhr. Online gibt es die Partie Olympiakos Piräus gegen den FC Bayern München auf Sky Go zu sehen. DAZN steigt ab circa 23.30 Uhr mit den Highlights des 3. Spieltags am Dienstag ein.

Ebenfalls am Dienstag, 22. Oktober startet Bayer Leverkusen in den 3. Spieltag der Champions League. Die Werkself kassierte beim 0:3 bei Eintracht Frankfurt am vergangenen Freitag ihre zweite Niederlage in der laufenden Bundesliga-Saison.

Atlético - Bayer im Livestream: In voller Länge auf DAZN

In der Champions League verlor Bayer Leverkusen mit 1:2 gegen Spartak Moskau und 0:3 bei Juventus Turin. Am Dienstag, 22. Oktober reist der Bundesligist zu Atlético Madrid. So sehen Sie Atlético Madrid gegen Bayer Leverkusen live im TV und Livestream.

Anstoß der Begegnung ist um 18.55 Uhr. Der Online-Streamingdienst DAZN überträgt das Duell in voller Länge. Auf Sky läuft das Spiel Bayer Leverkusen gegen Atlético Madrid im Rahmen der Spieltagskonferenz.

Champions-League-Spieltag: Die Partien am Dienstag

Gruppe A

FC Brügge - Paris Saint-Germain (21 Uhr, DAZN)

Galatasaray Istanbul - Real Madrid (21 Uhr, DAZN)

Gruppe B

Olympiakos Piräus - Bayer München (21 Uhr, Sky)

Tottenham Hotspur - Roter Stern Belgrad (21 Uhr, DAZN)

Gruppe C

Shakhtar Donetsk - Dinamo Zagreb (18.55 Uhr, DAZN)

Manchester City - Atalanta Bergamo (21 Uhr, DAZN)

Gruppe D

Atlético Madrid - Bayer Leverkusen (18.55 Uhr, DAZN)

Juventus Turin - Lokomotive Moskau (21 Uhr, DAZN)