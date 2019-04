Aufteilung von "Sky" und "DAZN" : Champions-League-Viertelfinale: Welcher Sender zeigt welche Spiele?

Im Viertelfinale der Königsklasse ist zwar kein deutsches Team mehr vertreten, es kommt aber zu hochklassigen Partien.

von Nina Brinkmann

08. April 2019, 14:46 Uhr

Liverpool | Seit dieser Saison 2018/19 teilen sich der kostenpflichtige Streaming-Dienst "DAZN" und der Pay-TV-Sender "Sky" die Übertragungsrechte für die Champions-League-Spiele. Die Aufteilung verläuft nach einem komplizierten Picking-System. Die Highlights aller Champions-League-Spiele sind auf beiden Portalen zu sehen.

Wo werden die Viertelfinals der Champions League übertragen?

Das Viertelfinal-Hinspiel zwischen Vorjahresfinalist FC Liverpool gegen den FC Porto läuft am 9. April exklusiv und live bei "DAZN". Anstoß der Partie ist um 21 Uhr. Auch die Partie Ajax Amsterdam gegen Juventus Turin (Anstoß um 21 Uhr) am 10. April wird live bei "DAZN" zu sehen sein.

Bei Pay-TV-Sender "Sky" ist am 9. April das Spiel zwischen Tottenham Hotspur und Manchester City live zu sehen. Außerdem zeigt "Sky" am 10. April die Begegnung Manchester United – FC Barcelona live. Anstoß der Partien ist jeweils um 21 Uhr.

Über die Streaming-App "Sky Go" können Sky-Kunden die Champions League mit den Partien Tottenham Hotspur vs. Manchester City und Manchester United vs. FC Barcelona live im Stream sehen. Der Abruf des Livestreams ist an ein kostenpflichtig abgeschlossenes Abonnement bei Sky gebunden. Die "Sky Go"-App kann sowohl auf dem PC, als auch auf mobilen Geräten wie Smartphones und Tablets heruntergeladen und genutzt werden. Bei der Nutzung sollte lediglich auf eine stabile WLAN-Verbindung geachtet werden.

Neben der Übertragung der Einzelpartien, sind auf "Sky" alle Viertelfinalspiele der Champions League in insgesamt vier Konferenzen (jeweils eine pro Spieltag, Anstoß jeweils um 21 Uhr) live und im Stream zu sehen.

Gibt es einen kostenlosen Livestream für die Viertelfinals der Champions League?

Eine kostenlose und legale Alternative zu den Live-Streams von "Sky" und "DAZN" gibt es nicht. Im Free-TV werden seit der Saison 2018/19 keine Spiele der Champions League mehr live gezeigt.

Acht Teams haben es ins Viertelfinale der Champions League geschafft. Darunter sind mit dem FC Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur und Manchester United gleich vier Teams aus der Premier League. Während in den vergangenen Jahren auch die spanischen Teams gut vertreten waren, hat es in diesem Jahr nur der FC Barcelona unter die letzten Acht geschafft. Außerdem stehen der FC Porto, Ajax Amsterdam und Juventus Turin im Viertelfinale. Für die drei verbliebenen Teams aus Deutschland, FC Bayern München, Borussia Dortmund und Schalke 04, war bereits im Achtelfinale Schluss.

Die Viertelfinals der Champions League 2018 im Überblick:

Dienstag, 9. April: FC Liverpool – FC Porto; Tottenham Hotspur – Manchester City

Mittwoch, 10. April: Ajax Amsterdam – Juventus Turin; Manchester United – FC Barcelona

Dienstag, 16. April: Juventus Turin – Ajax Amsterdam; FC Barcelona – Manchester United

Mittwoch, 17. April; FC Porto – FC Liverpool; Manchester City – Tottenham Hotspur

Bei welchem Sender die Rückspiele der Champions League zu sehen sind, ist noch nicht aufgeteilt. "DAZN" verkündete, dass dies am 11. April, also nach den Hinspielen, bekanntgegeben werden soll.