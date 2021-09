Fußball : Champions League der Frauen: Wolfsburg und Hoffenheim weiter

Der zweimalige Titelträger VfL Wolfsburg hat sich in die neu eingeführte Gruppenphase der Fußball-Champions-League der Frauen gezittert.

Libourne | Die deutschen Pokalsiegerinnen setzten sich in ihrem Zweitrunden-Rückspiel bei Girondins Bordeaux erst im Elfmeterschießen mit 3:0 durch. Nach der Verlängerung hatte es 2:3, nach der regulären Spielzeit 1:2 aus Sicht des VfL gestanden. Die erste Partie in Wolfsburg hatte der Bundesligist in der vergangenen Woche mit 3:2 gewonnen. Weniger zittern mu...

