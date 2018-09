Reds-Keeper Alisson mit Patzer : Chelsea und Liverpool im Gleichschritt – Schürrle mit Fulham im Pech

Traumstart für Jürgen Klopp: In der Premier League hat der FC Liverpool auch das vierte Spiel in Folge gewonnen.

von dpa

01. September 2018, 19:01 Uhr

Leicester | Der englische Fußball-Pokalsieger FC Chelsea hat in der Premier League den vierten Erfolg in Serie errungen. Die Blues mühten sich am Samstag im Heimspiel gegen den AFC Bournemouth zu einem 2:0 (0:0). Auch Tabellenführer Liverpool setzte seine Siegesserie mit einem knappen 2:1 (2:0) bei Leicester City fort - trotz eines folgenschweren Aussetzers von Torwart Alisson.

Für Chelsea trafen Pedro (72. Minute) und Eden Hazard (85.). Die Londoner - mit dem deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger in der Startelf - waren die bessere Mannschaft. Gegen die defensiv auftretenden Cherries kam Chelsea aber selten zu echten Torchancen, bis Pedro das Publikum an der Stamford Bridge jubeln ließ.









Liverpool feierte in Leicester dank Sadio Mané (10.) und Roberto Firmino (45.) ebenfalls den vierten Sieg im vierten Spiel. "Ergebnismäßig hätte es nicht besser sein können", sagte Klopp. "Leistungsmäßig wissen wir aber, dass wir uns noch verbessern können und wir wissen auch, dass wir es schon hätten besser machen können."

Torwart Alisson sorgte in Leicester unnötig für Spannung. Nach einem missglückten Rückpass verlor der Liverpool-Keeper den Ball nahe der Eckfahne und ermöglichte damit das Gegentor. Rachid Ghezzal (63.) traf für Leicester City, das wegen einer Rot-Sperre auf Top-Stürmer Jamie Vardy verzichten musste.

Schürrle trifft, Wagner mit erstem Punkt

Der frühere Dortmunder André Schürrle spielte mit dem FC Fulham 2:2 (1:0) bei Brighton & Hove Albion und verpasste damit den zweiten Saisonsieg. Zunächst vergab der frühere Ingolstädter Pascal Groß (25.) einen Strafstoß für Brighton. Dann trafen Schürrle (43.) und Alexander Mitrovic (62.) für Fulham. Nach Brightons Anschlusstreffer durch Glenn Murray (67.) bekamen die Seagulls einen weiteren Strafstoß zugesprochen, den Murray (84.) sicher verwandelte.









Der deutsche Trainer David Wagner kam mit Huddersfield Town beim FC Everton zu einem respektablen 1:1 (1:1). Die Führung der Terriers durch Philip Billing (34.) hielt nur wenige Minuten, dann gelang Dominic Calvert-Lewin (36.) der Ausgleich für die Toffees. Huddersfield wartet weiter auf den ersten Dreier.