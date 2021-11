RB Leipzig : Coach Marsch: Silva soll Poulsen nicht alleine ersetzen

RB Leipzigs Trainer Jesse Marsch sieht seinen Stürmer André Silva nicht alleine in der Verantwortung, den verletzten Yussuf Poulsen zu ersetzen.

Sinsheim | „André hat viel in den letzten Wochen gelernt und gut gespielt. Es liegt nicht nur an André das zu schaffen“, sagte Marsch vor dem Spiel in der Fußball-Bundesliga bei der TSG 1899 Hoffenheim bei Sky. „Es liegt an der ganzen Gruppe, aggressiv zu sein. (...) Wir haben auch andere wichtige Spieler mit viel Erfahrung.“ Der Däne Poulsen (27) fehlt den S...

