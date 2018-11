River Plate gegen Boca Juniors : Findet das Finale der Copa Libertadores in Europa statt?

Das unter skandalösen Umständen abgesagte Rückspiel um die Copa Libertadores soll in Kürze nachgeholt werden.

von Gregory Straub

29. November 2018, 17:09 Uhr

Buenos Aires | Das abgesagte Rückspiel um die südamerikanische Copa Libertadores zwischen River Plate und den Boca Juniors wird möglicherweise in Madrid ausgetragen. Offenbar haben sich sowohl die beiden Vereine als auch der südamerikanische Fußballverband CONMEBOL darauf geeinigt, das Spiel im Estadio Santiago Bernabeu auszutragen. Auch Real Madrid als Gastgeber soll seine Zustimmung bereits gegeben haben. Das berichtet der spanische TV-Sender "La Sexta".

Zuletzt waren die Vorschläge, das Rückspiel in Doha (Katar), Asunción (Paraguay) oder Miami (USA) auszutragen, abgelehnt worden. Eine finale Entscheidung über den Austragungsort soll noch am Donnerstag bekanntgegeben werden. Stattfinden wird das Final-Rückspiel am 8. oder 9. Dezember.

Nachdem das Hinspiel 2:2 ausgegangen war, war es vor dem Rückspiel in Buenos Aires am vergangenen Samstag zu schweren Ausschreitungen gekommen, bei denen River-Fans den Mannschaftsbus der Boca Juniors mit Steinen und Tränengas attackiert hatten. Mehrere Boca-Spieler hatten sich Verletzungen zugezogen.

Boca-Kapitän: "Werde nicht in einem Stadion spielen, in dem ich sterben kann"