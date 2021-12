Premier League : Corona: Manchester United schließt Trainingsgelände

Wegen mehrerer Corona-Fälle bei Spielern und Betreuern hat der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United sein Trainingsgelände vorerst für 24 Stunden geschlossen.

Manchester | Auch eine Verlegung des Spiels beim FC Brentford in London wird derzeit geprüft. „Der Verein befindet sich in Diskussionen mit der Premier League, ob es sicher ist, das Spiel gegen Brentford am Dienstag auszutragen“, teilte Man United mit. Das Team werde nicht nach London fahren, bevor eine Entscheidung gefallen sei. Bereits am Sonntag war das P...

