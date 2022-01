Immer mehr Infektionen im Fußball : Corona-Schock bei Werder Bremen – Trainingslager in Spanien abgesagt

Erst wurden fünf Corona-Fälle bei Bayern München bekannt, dann infizierten sich Jürgen Klopp und Lionel Messi. Nun trifft es auch Werder Bremen. Der Zweitligist sagte kurzerhand sein Trainingslager ab. Corona beeinflusst den Profi-Fußball mehr denn je.

Bremen/München/Paris | Die Koffer waren gepackt, die Vorfreude auf ein paar Tage in der spanischen Sonne groß. Doch kurz vor dem Abflug nach Murcia hat Werder Bremen sein Trainingslager am Sonntag wegen akuten Corona-Alarms doch noch abgesagt. Bei den obligatorischen Testungen am Sonntagvormittag hatte es gleich fünf positive Fälle gegeben, weitere Infektionen sind nicht au...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.