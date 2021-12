England-Fußball : Corona-Sorgen in Premier League: Trainer-Krisentreffen

Die rasante Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus zwingt die Trainer der englischen Premier League zu einem Krisentreffen.

London | Die Manager der Fußballclubs wollen am kommenden Montag die sich zuspitzende Situation erörtern. Corona hat bereits zur Verlegung jedes zweiten Spiels an diesem Wochenende geführt; außerdem mussten sich namhafte Profis in Isolation begeben und stehen ihren Vereinen in den Partien zum Jahresende nicht zur Verfügung. „Es gibt viele Sorgen und unbe...

