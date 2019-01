Horrende Geldstrafe wegen Steuerhinterziehung : Cristiano Ronaldo verurteilt: 23 Monate Haft auf Bewährung

Der Portugiese hatte in seiner Zeit bei Real Madrid knapp 5,7 Millionen Euro nicht versteuert.

von Gregory Straub

22. Januar 2019, 11:22 Uhr

Madrid | Superstar Cristiano Ronaldo ist wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 5,7 Millionen Euro zu einer Geldstrafe von 18,8 Millionen Euro und einer 23-monatigen Haftstrafe – allerdings auf Bewährung – verurteilt worden. Das bestätigten mehrere spanische Medien.

Ronaldo hatte in Madrid vor Gericht gestanden, weil er in seiner Zeit als Spieler von Real Madrid (2009 bis 2018) insgesamt 5,7 Millionen Euro an Steuern hinterzogen haben soll. Mit der Staatsanwaltschaft hatte sich der Angeklagte im Vorfeld auf einen Deal geeinigt, wonach der 33-Jährige Steuerhinterziehung in insgesamt vier Fällen zugab, dafür aber "lediglich" eine Bewährungs- und eine hohe Geldstrafe erhielt..

Ronaldo mit Sonnenbrille und breitem Grinsen ins Gericht

Aufreizend lässig mit Sonnenbrille und einem breiten Grinsen im Gesicht war der Portugiese am Vormittag ins Gerichtsgebäude Madrid marschiert. "Alles perfekt", sagte der Star von Juventus Turin, während er noch Autogramme schrieb.

Am Vortag hatte Ronaldo noch versucht, den Termin "aus Sicherheitsgründen" abzusagen. Dies wurde aber vom Gerichtspräsidenten Juan Pablo-Gonzalez-Herrero abgelehnt, berichtet die spanische Zeitung "El Mundo".

Auch Ronaldos ehemaliger Teamkollege bei Real Madrid, Xabi Alonso, musste am Dienstag vor Gericht erscheinen. Dem ehemaligen Spieler des FC Bayern wird ebenfalls Steuerhinterziehung vorgeworfen. Eine Urteil beziehungsweise eine Einigung mit dem Gericht steht hier noch aus.