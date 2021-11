Offizielle Verabschiedung : DFB-Zapfenstreich für Löw: Fan-Applaus als schönste Melodie

Wenn sogar Weltmeister Spalier stehen, geht ein Großer. Joachim Löw bekommt als „bester Bundestrainer“ einen Zapfenstreich. Die Erinnerungen kreisen natürlich um den WM-Triumph 2014.

Wolfsburg | Gerhard Schröder bekam bei seinem Abschied als Bundeskanzler bei den Klängen von „I did it my way“ einst glasige Augen. Kaum ein Lied würde auch zu Joachim Löw besser passen als der Klassiker von Frank Sinatra. Der Weltmeister-Trainer von 2014 machte es immer auf seine Weise. Wenn der 61-Jährige am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) vor dem WM-Qualifikatio...

