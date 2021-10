Katar-Ticket sicher : Dänemark mit Bier-Mann Hjulmand ohne Makel zur WM

Acht Spiele, acht Siege, kein Gegentor: EM-Halbfinalist Dänemark rauscht geradezu durch die Qualifikation zur WM in Katar. Der Jubel nach dem 1:0 gegen Österreich übertrifft beinahe sogar die Bilder dieses Europameisterschafts-Sommers.

København | Dänemarks Nationaltrainer hat jetzt einen neuen Spitznamen. Nach der bemerkenswert souveränen Qualifikation für die Fußball-WM machte die Zeitung „Ekstra Bladet“ aus Kasper Hjulmand kurzerhand Kasper Ølmand, was übersetzt in etwa heißt: Der Bier-Mann. Der frühere Trainer von Mainz 05 war am Dienstagabend nach dem 1:0-Sieg gegen Österreich von seine...

