2. Runde des DFB-Pokals : Rödinghausen gegen Bayern in Osnabrück live im Free-TV

Der DFB hat entscheiden, dass das Duell des Regionalligisten Rödinghausen gegen die Bayern live in der ARD zu sehen ist.

von Alexander Barklage und dpa

13. September 2018, 13:44 Uhr

Frankfurt | In der 2. Runde des DFB-Pokals werden gleich zwei Spiele live im Free-TV übertragen. Am 30. Oktober (20.45 Uhr) zeigt die ARD das Duell zwischen dem Viertligisten SV Rödinghausen und Rekord-Pokalsieger Bayern München. Am 31. Oktober (20.45 Uhr) ist das Spiel RB Leipzig gegen TSG 1899 Hoffenheim live zu sehen. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt wie gewohnt alle 16 Zweitrundenpartien live.







Der Deutsche Fußball-Bund setzte am Donnerstag auch die anderen Spiele zeitgenau an. So steigt das brisante Niedersachsenduell zwischen Hannover 96 und dem VfL Wolfsburg am 30. Oktober (18.30 Uhr) und das Rhein-Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen am 31. Oktober (20.45 Uhr).