Ausblick : Das bringt die Fußball-Woche

Während die deutschen Olympia-Fußballer in Japan um den Einzug in das Viertelfinale spielen, geht für die Bundesligisten die Vorbereitung auf die neue Saison weiter. In Übersee steht ein Finale an.

Berlin | Abseits von Olympia bereiten sich die Fußball- Bundesligisten weiter intensiv auf die kommende Saison vor. In dieser Woche stehen Testspiele gegen teils hochkarätige Gegner an. In Nord- und Mittelamerika sowie der Karibik geht der Gold Cup in die heiße Phase. TRAININGSLAGER: Von den 18 Bundesligisten hat ein Großteil seine Trainingslager in der Fer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.