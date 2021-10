Leipziger Remis in Frankfurt : „Defekte Rakete“: Marsch hält RB nicht für Titelanwärter

In letzter Sekunde hat RB Leipzig in Frankfurt den Sieg verspielt, weil zu viele Torchancen ungenutzt bleiben. Im Hinspiel der Champions League gegen Paris ist es ähnlich gewesen. Am Mittwoch zählt gegen die Franzosen aber nur ein Sieg. Sonst droht das Aus.

Frankfurt am Main | Cheftrainer Jesse Marsch hat RB Leipzig als Titelmitfavorit und Bayern-Jäger vorerst abgeschrieben. „Wir sind aktuell keines der Teams, das um die Meisterschaft mitkämpft“, sagte er nach dem 1:1 (1:0) im Fußball-Bundesligaspiel am Samstagabend bei Eintracht Frankfurt verärgert. Einmal mehr verspielte der Vizemeister viele Torchancen und kassierte n...

