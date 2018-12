Tragische Geschichte : Deshalb feierte Jadon Sancho seinen Siegtreffer im Derby nicht

Die Geschichte, weshalb Jadon Sancho nach seinem Treffer auf einen ausgiebigen Jubel verzichtete, ist eine tragische.

von Tobias Bosse

08. Dezember 2018, 19:20 Uhr

Gelsenkirchen | Das Revierderby zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund ging an die Schwarz-Gelben. Mit 2:1 gewann die Elf von BVB-Trainer Lucien Favre auswärts bei den Knappen. Den entscheidenden Treffer zum 2:1 Sieg über den großen Rivalen besorgte einer der Jüngsten auf dem Platz – der Youngster Jadon Sancho. Allerdings verzichtete Sancho auf große Jubelarien.



Dabei hat der Torjubel beim Revierderby fast schon traditionellen Charakter. Immer wieder lassen sich die Protagonisten etwas Neues einfallen, wenn sie netzen. Unvergessen ist heute noch der "Batman-Jubel" von Marco Reus und Pierre-Emerick Aubameyang vor drei Jahren:

imago sportfotodienst

Doch anstatt dieser Tradition zu folgen, blickte Sancho in den Himmel, hob die Hände vor sein Gesicht und sank langsam zu Boden, wo er sekundenlang regungslos verharrte. Was war los? Der 18-Jährige löste die Situation im Anschluss an den Derbysieg im Interview auf.



imago/Thomas Bielefeld

Denn Sancho widmete sein Tor im Derby einer ganz besonderen Person: „Dieses Tor war für meine Oma, die vor kurzem gestorben ist. Es war für meine Familie. Es war ein hartes Spiel, ein Derby. Ich weiß aus England, was diese Spiele bedeuten. Wir müssen so weiterspielen wie heute und weiter punkten.“



Dortmunds Sportdirektor, Michael Zorc, lobt die Leistung seines Spielers vor diesem Hintergrund umso mehr: "Jadons Leistung ist umso höher zu bewerten, wenn man sieht, was er durchgemacht hat diese Woche."