Gruppenphase : Deutsche Clubs starten in Champions League auswärts

Der FC Bayern und RB Leipzig starten auswärts mit Top-Duellen in die Champions League und auch Borussia Dortmund sowie der VfL Wolfsburg müssen zu Beginn der Vorrunde auf fremdem Platz ran.

Nyon | Das geht aus den Ansetzungen für die neue Saison der Königsklasse hervor, die die Europäische Fußball-Union veröffentlichte. Die Münchner treten zunächst am 14. September (21.00 Uhr) beim FC Barcelona an, Leipzig steht einen Tag danach (21.00 Uhr) bei Manchester City ebenfalls vor einer schweren Aufgabe. Dortmund reist für die erste Partie am 15. Sept...

