DFB-Länderspiel live : Deutschland gegen Russland live im TV und Livestream

Hier erfahren Sie, wie Sie das Länderspiel von Deutschland gegen Russland live im TV und Livestream sehen können.

von Christopher Bredow

14. November 2018, 20:10 Uhr

Hamburg | Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geht ein verkorkstes Fußballjahr 2018 zu Ende: In der letzten Länderspielpause des Jahres bestreitet das DFB-Team zwei Spiele. Am Donnerstag, 15. November 2018 (Anstoß 20.45 Uhr), trifft die deutsche Mannschaft im Testspiel auf Russland. So sehen Sie Deutschland gegen Russland live im TV und Live-Stream. (DFB-Team in der Analyse: Ist Deutschland so schlecht wie nie?)

Deutschland - Russland live im Free-TV: DFB-Team live auf RTL

Der Privatsender RTL zeigt an diesem Donnerstag das Länderspiel von Deutschland gegen Russland live im Free-TV. Moderator Florian König begrüßt die Zuschauer ab 20.15 Uhr live aus der Red Bull Arena in Leipzig. Ab 20.45 Uhr wird Marco Hagemann die Partie von Deutschland gegen Russland live auf RTL kommentieren. Im Anschluss an die Live-Übertragung des Deutschland-Spiels zeigt RTL Zusammenfassungen weiterer Länderspiele des Tages.

Deutschland - Russland live im Stream: Kostenpflichtiger Livestream auf "TV Now"

Im Internet können deutsche Fußballfans das Spiel von Deutschland gegen Russland live im Stream auf "TV Now" mitverfolgen. Der Abruf des Livestreams ist allerdings an ein kostenpflichtiges Abonnement geknüpft. Nach erstmaliger Registrierung ist das Angebot aber 30 Tage lang gratis testbar, ehe dann 2,99 Euro pro Monat fällig werden. (Lesen Sie hier: Löw setzt gegen Russland auf junges Sturm-Trio.)

Eine kostenlose und legale Alternative zum Livestream von "TV Now" gibt es für das Länderspiel von Deutschland gegen Russland an diesem Donnerstag nicht. Zwar gibt es im Internet zahlreiche Streaming-Angebote, von der Nutzung ist aufgrund der rechtlichen Grauzone aber abzuraten.

Deutschland - Russland live im TV und Livestream: DFB-Team vor den letzten Länderspielen

Viel schlechter hätte das Fußballjahr 2018 für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nicht laufen können. Das ganze Jahr über kam das DFB-Team kaum in Fahrt, bis es bei der Fußball-WM 2018 mit dem Aus in der Gruppenphase zum Totalschaden kam. In den ersten Länderspielen seit dem blamablen WM-Aus zeigte das DFB-Team unter dem angeschlagenen Bundestrainer Joachim Löw nur in Ansätzen, wie der Neuaufbau funktionieren soll. (Lesen Sie hier: Diesen prominenten Fußballnationen droht der Abstieg in der Nations League.)

Im Testspiel gegen Russland geht es an diesem Donnerstag darum, sich Selbstvertrauen für das am Montag, 19. November 2018 (Anstoß 20.45 Uhr), anstehende Nations-League-Spiel gegen die Niederlande zu holen. Verliert die Niederlande am Freitag, 16. November 2018, in der Nations League gegen Frankreich, hätte das DFB-Team noch die theoretische Möglichkeit, mit einem Sieg gegen die Niederlande den Abstieg aus der ersten Liga in der Nations League zu vermeiden. Voraussetzung dafür sind aber spielerisch gute Auftritte der Mannschaft von Trainer Jogi Löw.

Das ist der Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für die Länderspiele gegen Russland und Niederlande: