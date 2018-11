Die besten Tweets : Die Reaktionen zum Bundesliga-Spieltag: Bayern nur noch in der Europa League

Aktuell würde Bayern München nur noch in der Europa League spielen. Gladbachs Fans huldigen ihrem Dreifach-Torschützen.

von Alexander Barklage

12. November 2018, 07:13 Uhr

Hamburg | Der 11. Spieltag der Fußball-Bundesliga war spektakulär. Nicht nur das Topspiel zwischen Dortmund und Bayern München (3:2) machte Werbung für die Bundesliga. Auch die anderen Partien zeigten, dass die deutsche Fußball-Beletage manchmal besser als ihr Ruf ist.

Die letzten drei Teams in der Tabelle gewannen allesamt ihre Spiele und machten den Abstiegskampf wieder spannend. Nach der Niederlage der Bayern in Dortmund ist der aktuelle Meister nur auf Platz fünf, da RB Leipzig und Eintracht Frankfurt noch am Kovac-Team vorbeigezogen sind.

Hier die besten Tweets vom 11. Bundesliga-Spieltag

Eintracht Frankfurt – FC Schalke 04 3:0 (0:0)





RB Leipzig – Bayer Leverkusen 3:0 (1:0)









Borussia Dortmund – Bayern München 3:2 (0:1)





1. FC Nürnberg – VfB Stuttgart 0:2 (0:0)





TSG Hoffenheim – FC Augsburg 2:1 (0:0)









Werder Bremen – Borussia Mönchengladbach 1:3 (0:1)





SC Freiburg – 1. FSV Mainz 05 1:3 (0:2)





Fortuna Düsseldorf –Hertha BSC 4:1 (0:0)





Hannover 96 – VfL Wolfsburg 2:1 (1:0)