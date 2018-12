Die besten Tweets : Reaktionen zum Bundesliga-Wochenende: Timo Werner macht's nur doppelt

Die Schalke Fans stellen sich auf Abstiegskampf ein, Werner mit einem Doppelpack – die besten Tweets des Spieltags.

von Alexander Barklage

17. Dezember 2018, 07:51 Uhr

Hamburg | Bereits am 15. Spieltag machte Borussia Dortmund vergangenen Samstag die Herbstmeisterschaft in der Bundesliga klar. Nach dem 2:1-Sieg gegen Werder Bremen und dem Remis von Verfolger Borussia Mönchengladbach war klar, dass die Dortmunder nicht mehr bis zur Winterpause von Platz eins vertrieben werden.

Der FC Bayern München ist nach dem 4:0 in Hannover 96 nun punktgleich mit den Gladbachern auf Rang drei, Vierter ist RB Leipzig. Die Sachsen treffen unter der Woche am 16. Spieltag im Spitzenspiel auf Bayern München. In Sachen Abstiegskampf könnten Fortuna Düsseldorf und der VfB Stuttgart wichtige Siege einfahren, während es für Nürnberg und besonders für den neuen Tabellenletzten Hannover 96 eher düster aussieht.

Hier die besten Tweets des vergangenen Spieltags

Eintracht Frankfurt – Bayer 04 Leverkusen 2:1 (1:0)





RB Leipzig – 1. FSV Mainz 05 4:1 (2:1)









Borussia Dortmund – SV Werder Bremen 2:1 (2:1)









Hannover 96 – FC Bayern München 0:4 (0:2)









FC Ausgburg – FC Schalke 04 1:1 (1:0)





TSG Hoffenheim – Borussia Mönchengladbach 0:0





VfB Stuttgart – Hertha BSC 2:1 (0:1)





Fortuna Düsseldorf – SC Freiburg 2:0 (0:0)





1. FC Nürnberg – VfL Wolfsburg 0:2 (0:0)