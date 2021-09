Liechtenstein - Deutschland : Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in der Einzelkritik

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im WM-Qualifikationsspiel in St.

St. Gallen | Gallen gegen Liechtenstein (2:0) in der Einzelkritik: Leno: Der Arsenal-Keeper hätte in seinem neunten Länderspiel die Torwart-Handschuhe in der Kabine lassen können. Musste nichts halten. Baku: Im zweiten Länderspiel bot der junge Wolfsburger rechts einen fahrigen Auftritt. Ballverluste, unpräzise Zuspiele und Flanken. Kehrer: Beim DFB-Comeb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.