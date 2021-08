Bundesliga : Dortmund droht auch zum Liga-Auftakt Ausfall von Hummels

Fußball-Pokalsieger Borussia Dortmund droht auch zum Start der neuen Bundesliga-Saison am nächsten Wochenende ein Ausfall von Abwehrchef Mats Hummels.

Wiesbaden | Dies sagte Cheftrainer Marco Rose nach dem mühelosen 3:0-Pokalerfolg bei Drittligist SV Wehen Wiesbaden. „Die Jungs, die jetzt dazu gekommen sind, werden wir fit machen. Emre Can ist am ehesten zurück zu erwarten, Mats braucht noch ein paar Tage“, sagte Rose. Hummels hatte in der Vorbereitung Probleme mit Patellasehne und nach Reha-Maßnahmen ers...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.